Leichtathletik: Mihambo gibt persönliche Einblicke

SPORT1 03.09.2025 • 13:43 Uhr Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo zählt zu den Topfavoritinnen auf WM-Gold. Vor dem Saisonhöhepunkt dieses Jahres gewährt sie persönliche Einblicke.

Malaika Mihambo hat längst alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie holte Gold und Silber bei den Olympischen Spielen, zweimal Gold bei den Weltmeisterschaften, zweimal Gold bei den Europameisterschaften und wurde achtmal deutsche Meisterin. Trotz ihrer Favoritenrolle macht sich die Weitspringerin vor der anstehenden Leichtathletik-WM (13.-21. September) deshalb keinen Druck.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Natürlich ist es schön, wenn ich einen Wettkampf von vorne gestalten kann und gleich eine Weite springe, mit der ich sicher gewinne, aber das ist auch utopisch. Ganz ehrlich: Auch, wenn es mal nicht gelingen sollte, ist es kein Weltuntergang“, sagte Mihambo in einem Interview mit t-online. „Dafür bin ich lange genug dabei und hatte schon genügend Erfolg. Ich muss auch niemandem etwas beweisen, auch nicht mir selbst. Ich kann mit dem Druck gut umgehen und bin dadurch oft sogar noch konzentrierter.“

Die 31-Jährige ist sich sicher, dass die Psyche der entscheidende Schlüssel für große Erfolge ist. Mentales Training sei am Wettkampftag „mindestens genauso entscheidend wie die Form. Wenn nicht sogar noch mehr“, betonte Mihambo. Sie habe dies selbst bereits erlebt. „Ich habe für mich herausgefunden, dass es mir dadurch gelingen kann, einen guten Wettkampf zu machen, selbst wenn ich körperlich nicht in so guter Verfassung bin“, fügte die gebürtige Heidelbergerin hinzu.

„Das Gefühl, dass ich jedes Hindernis überwinden kann“

Mihambo nimmt im Hinblick auf die WM erneut das Podest ins Visier. 2019 und 2022 wurde sie bereits Weltmeisterin. Vor zwei Jahren in Budapest fehlte sie verletzungsbedingt. Nun hat die Olympiasiegerin einen speziellen Plan für die Wettkämpfe entwickelt: „Ich beschäftige mich mental schon mit Tokio und visualisiere zum Beispiel meinen Erfolg und den Glauben an mich selbst. Auch das Gefühl, dass ich jedes Hindernis überwinden kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz ihrer zahlreichen Erfolge ist die Lust auf Titel bei Mihambo nach wie vor groß. „Jeder Titel steht für eine Geschichte aus meinem Leben, und da würde ich keinen missen wollen“, stellte die Deutsche klar. „Das Leistungssport-Leben sehe ich auch als innere Meisterschaft, als einen Weg, um mich weiterzuentwickeln.“ Dennoch müsse es nicht immer das Podest sein. „Es ändert auch nichts, ob ich Erste oder Letzte werde. Die Liebe zu mir selbst ist so groß, dass sich daran nichts verändert“, sagte sie.