Achtes Gold in Serie! Deutscher Para-Star krönt sich erneut

SID 03.10.2025 • 16:44 Uhr Der deutsche Paralympics-Star Markus Rehm gewinnt seinen achten WM-Titel in Serie. Auch im 15. Jahr seiner Karriere bleibt er ungeschlagen.

Der deutsche Paralympics-Star Markus Rehm hat bei den Weltmeisterschaften der Leichtathleten seinen achten WM-Titel in Serie gewonnen. Der 37-Jährige setzte sich im wegen Gewitters um einen Tag verschobenen Weitsprung-Wettbewerb mit dem Meisterschaftsrekord von 8,43 Metern durch und blieb auch im 15. Jahr seiner Karriere in der Startklasse T64 ungeschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Weltrekordler hatte in Neu-Delhi 22 Zentimeter Vorsprung auf Derek Loccident aus den USA - und übertraf damit die anvisierte Weite von Mattia Furlani. Der Italiener hatte bei den olympischen Athleten mit 8,39 Metern vor zwei Wochen in Tokio WM-Gold geholt.

Insgesamt war es für Rehm der zehnte Triumph bei Para-Weltmeisterschaften, 2015 und 2017 siegte er noch mit der deutschen Sprintstaffel. Im Vorjahr hatte sich der Leverkusener in Paris überlegen seinen fünften Paralympics-Sieg gesichert, sein Weitsprung-Wettkampf wurde damals als erstes Para-Event live in der Primetime der ARD übertragen. Zudem holte Rehm noch acht EM-Titel.

Für einen weiteren deutschen WM-Triumph am Freitag - den vierten für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in Indien - sorgte Max Marzillier über 400 Meter (T13) in 49,00 Sekunden. Der sehbehinderte Marcel Böttger und Guide Alexander Kosenkow wurden über 100 Meter in der Klasse T11 Vierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Emotionaler Abschied für Rehms Trainerin

In Neu-Delhi war Prothesenspringer Rehm erstmals in seiner Karriere nicht der haushohe Favorit, seine Saison-Bestmarke von bis dato 8,29 Metern lag lediglich sieben Zentimeter über der von Loccident. Doch er wollte seiner Trainerin Steffi Nerius nach 16 gemeinsamen Jahren einen krönenden Abschied bescheren.

„Da ist auch eine Freundschaft entstanden. Das darf ruhig emotional werden“, hatte der Weltrekordler der Sportschau im Vorfeld gesagt. Nach der WM geht es in eine Trainingsgruppe nach Amsterdam.