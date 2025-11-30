Newsticker
World Athletics: Duplantis & McLaughlin Athleten des Jahres 2025

Duplantis und McLaughlin-Levrone "Leichtathleten des Jahres"

Der Schwede blickt auf vier Weltrekorde im ausklingenden Jahr zurück.
Ausgezeichnet: Stabhochsprung-Ass Armand Duplantis
© AFP/SID/VALERY HACHE
SID
Der Schwede blickt auf vier Weltrekorde im ausklingenden Jahr zurück.

Stabhochsprung-Ikone Armand Duplantis (Schweden) und 400-m-Weltmeisterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) sind als "Leichtathleten des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Der Weltverband World Athletics ehrte die beiden Ausnahmesportler auf einer Festveranstaltung in Monte Carlo.

Der zweimalige Olympiasieger Duplantis hatte bei der WM in Tokio mit seinem 14. Weltrekord durch einen Sprung über 6,30 m sein drittes WM-Gold gewonnen. Insgesamt stellte der 26-Jährige, der seit 2023 ungeschlagen ist, im nacholympischen Jahr vier Weltrekorde auf.

Von der Hürdenkönigin zur Rekordjägerin: McLaughlin-Levrone kratzt an Kochs 400-m-Bestmarke

McLaughlin-Levrone war 2024 nach ihrem zweiten Olympiasieg in Paris über 400 m Hürden auf die flache Stadionrunde gewechselt. Bei ihrem WM-Triumph in Tokio verpasste die Umsteigerin, die immer noch den Weltrekord über 400 m Hürden hält, in 47,78 Sekunden den rund 40 Jahre alten Weltrekord der DDR-Läuferin Marita Koch nur um 18 Hundertstel.

