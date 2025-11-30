World Athletics: Duplantis & McLaughlin Athleten des Jahres 2025

Stabhochsprung-Ikone Armand Duplantis (Schweden) und 400-m-Weltmeisterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) sind als "Leichtathleten des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Der Weltverband World Athletics ehrte die beiden Ausnahmesportler auf einer Festveranstaltung in Monte Carlo.
Duplantis und McLaughlin-Levrone "Leichtathleten des Jahres"
Der Schwede blickt auf vier Weltrekorde im ausklingenden Jahr zurück.
Ausgezeichnet: Stabhochsprung-Ass Armand Duplantis
Der zweimalige Olympiasieger Duplantis hatte bei der WM in Tokio mit seinem 14. Weltrekord durch einen Sprung über 6,30 m sein drittes WM-Gold gewonnen. Insgesamt stellte der 26-Jährige, der seit 2023 ungeschlagen ist, im nacholympischen Jahr vier Weltrekorde auf.
Von der Hürdenkönigin zur Rekordjägerin: McLaughlin-Levrone kratzt an Kochs 400-m-Bestmarke
McLaughlin-Levrone war 2024 nach ihrem zweiten Olympiasieg in Paris über 400 m Hürden auf die flache Stadionrunde gewechselt. Bei ihrem WM-Triumph in Tokio verpasste die Umsteigerin, die immer noch den Weltrekord über 400 m Hürden hält, in 47,78 Sekunden den rund 40 Jahre alten Weltrekord der DDR-Läuferin Marita Koch nur um 18 Hundertstel.