World Athletics: Duplantis & McLaughlin Athleten des Jahres 2025

SID 30.11.2025 • 22:38 Uhr Der Schwede blickt auf vier Weltrekorde im ausklingenden Jahr zurück.

Stabhochsprung-Ikone Armand Duplantis (Schweden) und 400-m-Weltmeisterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) sind als "Leichtathleten des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Der Weltverband World Athletics ehrte die beiden Ausnahmesportler auf einer Festveranstaltung in Monte Carlo.

Der zweimalige Olympiasieger Duplantis hatte bei der WM in Tokio mit seinem 14. Weltrekord durch einen Sprung über 6,30 m sein drittes WM-Gold gewonnen. Insgesamt stellte der 26-Jährige, der seit 2023 ungeschlagen ist, im nacholympischen Jahr vier Weltrekorde auf.

Von der Hürdenkönigin zur Rekordjägerin: McLaughlin-Levrone kratzt an Kochs 400-m-Bestmarke