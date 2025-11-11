Nach 17 Jahren endet in der deutschen Leichtathletik eine Ära

SID 11.11.2025 • 17:32 Uhr Nach 17 Jahren in Diensten des DLV legt der Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska sein Amt zum Jahresende nieder.

Ende einer langen Ära: Der Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska (56) verlässt den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nach 17 Jahren. Gonschinska werde sein Amt zum Jahresende niederlegen, „um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen“, teilte der DLV am Dienstag mit.

Gonschinska geht: „Der richtige Moment“

„Mehr als mein halbes Leben habe ich in und mit der Leichtathletik verbracht. Jetzt ist der richtige Moment, Platz für neue Impulse zu machen“, sagte Gonschinska. Der frühere DDR-Hürdensprinter und Diplom-Sportwissenschaftler war beim DLV ab 2008 als Bundestrainer, Chef-Bundestrainer, leitender Sportdirektor, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender tätig.