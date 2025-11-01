Gesa Krause wagt Marathon-Debüt: Premiere am 7. Dezember

SID 01.11.2025 • 09:51 Uhr Die bisheriger Hindernisläuferin wagt den Wechsel auf die 42,195 km. Sie will sie mit Respekt und Ehrgeiz auf der Straße angreifen.

Für Lauf-Ass Gesa Felicitas Krause ist ihr anstehendes Marathon-Debüt der Startpunkt einer Reise ins Ungewisse. "Ich kann noch gar nicht sagen, wohin diese Reise führt", erklärte Krause im Interview mit der Welt am Sonntag, "aber um überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein bisschen mehr zu wissen, muss ich beginnen."

Hindernislauf-Ass wagt Marathon-Debüt in Valencia

Die zweimalige WM-Dritte über 3000 m Hindernis startet am 7. Dezember in Valencia erstmals über die 42,195 km. Endgültig Abschied von der Bahn möchte sie damit noch nicht nehmen, aber sie wolle auch mit Blick auf die kommenden Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles "langfristig denken" und sich zumindest die Option schaffen, noch mehrere Jahre im Marathon unterwegs zu sein.

Marathon-Umstieg als langfristiges Projekt

"Und wenn ich vielleicht tatsächlich ein paar Jahre Marathon laufen will, ist das nichts, was man mal eben so macht und es auf Anhieb toll wird", sagte die 33-Jährige und ergänzte: "Es ist eine Disziplin, die ein paar Jahre Zeit braucht, bis man zu seinem besten Leistungsvermögen kommt." Ihr Wechsel sei daher keine Entscheidung gewesen, "die salopp nach der Saison gefallen ist", sondern über "einen längeren Zeitraum gewachsen" sei.

Gemeinsam mit ihrem langjährigen Coach stellt sie das Training um, testet Verpflegungsstrategien und tastet sich an längere Dauerläufe heran. "Ich gehe da nicht naiv, sondern mit viel Respekt heran", versicherte Krause.

Sturz und Rippenbruch: Krauses Kampf-Saison auf der Bahn