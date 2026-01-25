Mihambo-Comeback: Platz 3 nach Infekt – Drama beim ISTAF Indoor

SID 25.01.2026 • 09:36 Uhr Deutschlands Weitsprung-Star schafft in Düsseldorf "nur" 6,56 m - doch das hatte auch einen Grund.

Am Ende lächelte Malaika Mihambo wieder. Bei ihrem Saisoneinstieg beim ISTAF Indoor in Düsseldorf war Deutschlands Weitsprung-Königin nach 6,56 m gelandet und happy - zumal die 31-Jährige zuvor von einem Infekt eingebremst worden war.

„Ich habe mich in den vergangenen Tagen nicht ganz fit gefühlt. Deshalb waren meine Erwartungen heute nicht besonders hoch, sodass ich einigermaßen zufrieden bin“, sagte Mihambo.

Olympiasiegerin hadert nach Platz drei mit Technikfehlern

Die Tokio-Olympiasiegerin wurde Dritte hinter Ramona Verman (6,59/Rumänien) und der Schwedin Khaddi Sagnia (6,56): „Trotzdem ist es schade, dass ich technische Fehler gemacht habe. Ich hätte heute definitiv besser sein können. Das ist immer schade. Aber so ist es nun mal. Das gehört zum Sport dazu.“