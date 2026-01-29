Wett-Skandal: Bewährungs-Sperre für Diskus-Duo Janssen & Richter

SID 29.01.2026 • 13:35 Uhr Sowohl Henrik Janssen als auch Steven Richter zeigen sich einsichtig. Die Wetten seien "idiotischer Blödsinn" gewesen.

Die deutschen Diskuswerfer Henrik Janssen und Steven Richter sind von der unabhängigen Integritäts-Einheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mit einer dreimonatigen Sperre auf Bewährung belegt worden. Wie die AIU am Donnerstag mitteilte, haben beide gegen den World Athletics Integrity Code und die Regeln zur Manipulation von Wettkämpfen (MSC) in Bezug auf Wetten verstoßen.

Einer Mitteilung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) zufolge wurden die Strafen „durch die vollumfängliche Kooperation der Athleten mit der AIU“ für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich müssen beide Diskuswerfer ein E-Learning des IOC zur Prävention von Wettbewerbsmanipulation absolvieren.

Janssens verbotene Wetten im WM-Trainingslager

Die Verstöße wurden während der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im vergangenen Herbst begangen, an denen Richter (22) und Janssen (27) teilnahmen. Janssen gab bei der AIU-Befragung zu, im Vorbereitungscamp in Myazaki am 16. September drei Wetten im Gesamtwert von 100 Euro abgeschlossen zu haben. Dass dies nicht erlaubt sei, habe er erst anschließend von einem Teamkollegen erfahren. Danach habe er erfolglos versucht, die Wetten zu stornieren.

Bittere Reue für eine „idiotische“ Fünf-Minuten-Wette