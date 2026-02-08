Bitterer Abend für Mihambo - Ansah überzeugt

SID 08.02.2026 • 20:46 Uhr Die Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo kann sich im Vergleich zum Saisonauftakt nicht steigern. Ein anderer Deutscher überzeugt.

Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat sich beim Meeting der World Indoor Tour in Karlsruhe mit dem vierten Platz begnügen müssen. In der Europahalle sprang die Tokio-Olympiasiegerin am Sonntagabend 6,45 m und verpasste so hauchdünn das Finale der Top 3.

Ende Januar war Mihambo zum Saisoneinstieg in Düsseldorf mit 6,56 m Dritte geworden. In Karlsruhe siegte nun Hallen-Europameisterin Larissa Iapichino (Italien) mit 6,84 m vor der Französin Hilary Kpatcha (6,73) und Milica Gardasevic (Serbien/6,46).

Bestzeit für Ansah

Owen Ansah sprintete zudem über 60 m in persönlicher Bestleistung von 6,55 Sekunden auf den dritten Rang hinter Emmanuel Eseme (Kamerun/6,53) und Ali al-Balushi (Oman/6,54).

Im Hochsprung glänzte Weltrekordhalterin und Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine bei ihrem souveränen Sieg mit 2,01 m. Als beste Deutsche kam Christina Honsel mit 1,88 m auf den vierten Rang.