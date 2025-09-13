Mihambo wettert nach WM-Quali: Brisante Vorwürfe von Deutschland-Star

SID 13.09.2025 • 15:03 Uhr Nach der Qualifikation moniert die Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo schlechte Abläufe in Japan. Sie bemängelt Transport, Ernährung und Kommunikation.

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat nach ihrer geglückten Qualifikation bei der Leichtathletik-WM in Tokio deutliche Kritik am Veranstalter geübt.

„Die Organisation ist selten schlecht, wenn ich das so ehrlich sagen darf“, erklärte die 31-Jährige nach ihrem Sprung auf 6,63 m, mit dem sie das Finale am Sonntag (13.40 Uhr MESZ) erreicht hatte. „Es sind viele Dinge, die nicht passen, ob das jetzt der Bustransport ist oder aber auch die Ernährung.“

So gebe es im Shinagawa Prince Hotel, in dem bei der Weltmeisterschaft alle rund 4000 Athletinnen und Athleten untergebracht sind, kaum vegetarische Alternativen. „Kein gekochtes Gemüse, es ist keine athletenfreundliche Ernährung“, sagte Mihambo.

Ernährungs-Desaster: Veganerin findet keine glutenfreien Optionen

Als Veganerin müsse sie sich im Supermarkt selbst versorgen, glutenfreie Optionen gebe es gar nicht. „Was das angeht, ist das wirklich sehr schwach organisiert. Ich kann mir nicht erklären, warum man nach so vielen Meisterschaften, die man schon gemacht hat, hier bei Null anfängt.“

Sie selbst laufe in Anbetracht der Tatsache, dass alle Athleten an einem Ort untergebracht sind und „Erkältungsviren und Corona“ wieder Thema seien, im Hotel nur „mit Maske“ herum, sagte Mihambo.

Ihr Coach Uli Knapp ist bereits erkrankt, er musste die Qualifikation am Samstag im Hotel verfolgen und wird wohl auch im Finale nicht im Stadion dabei sein können.

Neben der Ernährung kritisierte Mihambo zudem grundlegende organisatorische Abläufe. So zeugten kurzfristige Regeländerungen, etwa ein neuer Modus im Weitsprung-Finale, „nicht von einer guten Kommunikationsstrategie“.

Regelchaos und Zugangshürden: Kurzfristige Änderungen frustrieren Athletinnen

Erst drei Tage vor dem Wettkampf sei sie über ein neues Eliminierungssystem nach dem dritten Durchgang mit zehn, dann acht und schließlich sechs Finalistinnen informiert worden. Auch die Anreise zum Stadion und der Zugang für Trainer sorgten zu Beginn der Titelkämpfe in der japanischen Hauptstadt laut Mihambo für Probleme.

