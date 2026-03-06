ISTAF-Krimi: Mihambo scheitert hauchdünn am sechsten Sieg

SID 06.03.2026 • 21:01 Uhr Die ersten drei Springerinnen lagen innerhalb von einem Zentimeter.

Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihren sechsten Sieg beim Berliner ISTAF Indoor nur knapp verpasst. Die Olympiasiegerin von Tokio belegte mit 6,57 Metern Rang zwei und stellte damit ihre eigene Hallen-Saisonbestleistung ein, die sie erst vor einer Woche bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund aufgestellt hatte. An ihren Meetingrekord von 7,07 Metern kam die 32-Jährige diesmal nicht heran.

Millimeterkrimi im Weitsprung: Hondema siegt hauchdünn

Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Pauline Hondema, die ebenfalls auf 6,57 Meter kam, aber den besseren zweitbesten Versuch vorweisen konnte. Rang drei belegte die Schweizerin Annik Kälin mit 6,56 Metern. Die ersten drei Athletinnen lagen damit denkbar knapp beieinander.

Von Rang acht zur Kurz-Führung – dann sticht Hondema zurück

Nach drei Durchgängen lag Mihambo zunächst nur auf dem achten und damit letzten Platz. Mit ihrem vierten Sprung auf 6,57 Meter übernahm sie dann zwischenzeitlich die Führung. Hondema konterte jedoch ebenfalls im vierten Versuch mit derselben Weite und bestätigte diese im fünften Durchgang. Mihambo konnte anschließend nicht mehr nachlegen.

Mihambo beendet ihre Hallenmission – Blick geht nach draußen