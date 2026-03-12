Wahnsinn in Uppsala: Duplantis fliegt 6,31 m – 15. Weltrekord!

SID 12.03.2026 • 21:30 Uhr In seiner Heimatstadt verbessert "Mondo" zum 15. Mal seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung.

Nächste Show von Armand Duplantis: Der Stabhochsprung-Überflieger hat seinen eigenen Weltrekord zum 15. Mal verbessert. Beim "Mondo Classic" in seiner schwedischen Heimatstadt Uppsala übersprang der 26-Jährige im ersten Versuch 6,31 m - und deklassierte einmal mehr die Konkurrenz.

Mit Stolz für Schweden: Duplantis’ emotionale Botschaft

"Dies ist unsere Heimat. Und ihr wisst, dass ich jedes Mal, wenn ich auf der Bahn stehe, euch repräsentiere. Und das tue ich mit großem Stolz", sagte Duplantis nach der nächsten Machtdemonstration in der Halle: "Ich bin so stolz, dass ich das vor euch tun konnte. Ich springe für mich selbst, ich springe für meine Familie, aber ich springe auch für euch, für Schweden und für alle, die mich unterstützen."

Seriensieger mit Weltrekord: Duplantis baut seine Dominanz aus

Seinen vorherigen Weltrekord hatte Duplantis im September 2025 bei der Leichtathletik-WM in Tokio mit 6,30 m aufgestellt. Mit seinem überlegenen Sieg am Donnerstag blieb er auch im 43. Wettkampf in Serie ungeschlagen. Zuletzt hatte er am 21. Juli 2023 beim Diamond-League-Meeting in Monaco als Vierter nicht ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Den Weltrekord hält "Mondo" seit 2020 mit damals übersprungenen 6,17 m.

Karalis strauchelt, Duplantis jagt die 6,31 Meter