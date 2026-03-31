Nach Halbmarathon-Rekord: Amanal Petros jagt Marathon-Bestzeit

SID 31.03.2026 • 05:32 Uhr Der deutsche Topläufer Amanal Petros richtet nach Berlin den Blick nach vorn. In London soll die nächste Bestmarke fallen.

Amanal Petros plant nach seinem Rekordlauf beim Berliner Halbmarathon den nächsten Angriff auf eine Bestmarke – diesmal über die doppelte Distanz.

„Ich möchte in London meinen deutschen Rekord angreifen – ich gehe immer Schritt für Schritt nach vorne“, sagte der Marathon-Vizeweltmeister im Interview auf leichtathletik.de mit Blick auf das Rennen in der britischen Hauptstadt am 26. April.

Petros verbessert Halbmarathon-Bestzeit erneut

Petros hatte am vergangenen Wochenende seine Halbmarathon-Bestzeit auf 59:22 Minuten verbessert. Damit war er neun Sekunden schneller als vor einem Jahr an gleicher Stelle, als er als erster Deutscher unter der magischen Marke von einer Stunde geblieben war.

London lockt mit starker Konkurrenz

„In London hoffe ich zunächst auf angenehmeres Wetter für mich. Das ist ja dann Ende April, da kann es nicht so kalt sein wie jetzt in Berlin“, sagte der 30-Jährige, der zur Vorbereitung bereits am Montag wieder ins Höhentrainingslager nach Kenia flog. In London hofft er, durch die Konkurrenz angetrieben zu werden. Das Rennen sei „hervorragend besetzt, sicherlich so stark wie kein anderer Marathon in diesem Jahr. Ich will auch in London versuchen, vorne mitzulaufen.“

Petros‘ Marathon-Rekordlauf in Valencia