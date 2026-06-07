Leichtathletik: Unglaubliche Serie von Armand Duplantis gerissen

Der schwedische Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis hat erstmals nach fast drei Jahren und 40 Siegen in Serie einen Wettkampf nicht gewonnen – und das ausgerechnet vor heimischem Publikum.
Unglaubliche Duplantis-Serie gerissen
Der Weltrekordler (6,31) musste sich beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter.
Leichtathletik: Duplantis patzt
Weltmeister und Olympiasieger Duplantis wirkte nicht frisch und leistete sich bereits bei seiner Einstiegshöhe von 5,60 m einen Fehlversuch. Schließlich riss er zweimal bei 6,00 und war auch bei seinem aufgesparten letzten Versuch über 6,05 m nicht erfolgreich.
Zuletzt hatte der 26 Jahre alte Ausnahmekönner im Juli 2023 in Brüssel (Platz vier) nicht gesiegt.
Mayer überzeugt über 3000 m
Starke Fünfte wurde die frühere Vize-Europameisterin Lea Mayer über 3000 m in guten 9:13,67 Minuten beim klaren Sieg der Marokkanerin Marwa Bouzayani (8:59,28).
Im Diskuswerfen kam Marike Steinacker (Leverkusen) beim Erfolg der Olympiasiegerin Valarie Sion (USA/68,60) mit 62,13 m auf Platz fünf, die dreimalige EM-Dritte Shanice Craft (Mannheim) wurde Siebte (61,88).