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Leichtathletik: Unglaubliche Serie von Armand Duplantis gerissen

Unglaubliche Duplantis-Serie gerissen

Armand Duplantis muss sich geschlagen geben. Für den Weltrekordler aus Schweden läuft es ausgerechnet beim Heimspiel in Stockholm nicht.
Armand Duplantis hat nach 40 Siegen in Serie nicht gewonnen
Armand Duplantis hat nach 40 Siegen in Serie nicht gewonnen
© IMAGO/Bildbyran
SID
Armand Duplantis muss sich geschlagen geben. Für den Weltrekordler aus Schweden läuft es ausgerechnet beim Heimspiel in Stockholm nicht.

Der schwedische Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis hat erstmals nach fast drei Jahren und 40 Siegen in Serie einen Wettkampf nicht gewonnen – und das ausgerechnet vor heimischem Publikum.

Der Weltrekordler (6,31) musste sich beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter.

Leichtathletik: Duplantis patzt

Weltmeister und Olympiasieger Duplantis wirkte nicht frisch und leistete sich bereits bei seiner Einstiegshöhe von 5,60 m einen Fehlversuch. Schließlich riss er zweimal bei 6,00 und war auch bei seinem aufgesparten letzten Versuch über 6,05 m nicht erfolgreich.

Zuletzt hatte der 26 Jahre alte Ausnahmekönner im Juli 2023 in Brüssel (Platz vier) nicht gesiegt.

Mayer überzeugt über 3000 m

Starke Fünfte wurde die frühere Vize-Europameisterin Lea Mayer über 3000 m in guten 9:13,67 Minuten beim klaren Sieg der Marokkanerin Marwa Bouzayani (8:59,28).

Im Diskuswerfen kam Marike Steinacker (Leverkusen) beim Erfolg der Olympiasiegerin Valarie Sion (USA/68,60) mit 62,13 m auf Platz fünf, die dreimalige EM-Dritte Shanice Craft (Mannheim) wurde Siebte (61,88).

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