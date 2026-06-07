Leichtathletik: Unglaubliche Serie von Armand Duplantis gerissen

SID 07.06.2026 • 18:28 Uhr Armand Duplantis muss sich geschlagen geben. Für den Weltrekordler aus Schweden läuft es ausgerechnet beim Heimspiel in Stockholm nicht.

Der schwedische Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis hat erstmals nach fast drei Jahren und 40 Siegen in Serie einen Wettkampf nicht gewonnen – und das ausgerechnet vor heimischem Publikum.

Der Weltrekordler (6,31) musste sich beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter.

Leichtathletik: Duplantis patzt

Weltmeister und Olympiasieger Duplantis wirkte nicht frisch und leistete sich bereits bei seiner Einstiegshöhe von 5,60 m einen Fehlversuch. Schließlich riss er zweimal bei 6,00 und war auch bei seinem aufgesparten letzten Versuch über 6,05 m nicht erfolgreich.

Zuletzt hatte der 26 Jahre alte Ausnahmekönner im Juli 2023 in Brüssel (Platz vier) nicht gesiegt.

Mayer überzeugt über 3000 m

Starke Fünfte wurde die frühere Vize-Europameisterin Lea Mayer über 3000 m in guten 9:13,67 Minuten beim klaren Sieg der Marokkanerin Marwa Bouzayani (8:59,28).