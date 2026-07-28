Weitsprung-Sensation nach 15 Monaten: Assani schlägt Mihambo

SID 28.07.2026 • 10:12 Uhr Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ist Mikaelle Assani überglücklich. Die Weitspringerin war nach einer Verletzung erst im Juni ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt.

15 Monate Pause, Olympiasiegerin Malaika Mihambo geschlagen und zu guter Letzt die EM-Quali eingefahren – Leichtathletin Mikaelle Assani hätte nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels im Weitsprung am Sonntag kaum glücklicher sein können.

„Nach meinem letzten Sprung habe ich vor lauter Dankbarkeit geheult wie ein Baby“, sagte die 23-Jährige im Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten: „Dieser Titel setzt nun einen Haken hinter die schwere Zeit und zeigt, dass sich meine Arbeit gelohnt hat.“

Assani triumphiert nach Verletzungs-Comeback

Assani, die im März 2025 einen Sehnenriss im hinteren Oberschenkel erlitten hatte, war erst im Juni nach langer Verletzungspause ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt.

„Vor eineinhalb Jahren konnte ich nicht einmal richtig gehen“, sagte die Athletin vom Karlsruher SC: „Ich musste schon während des Wettkampfs meine Tränen zurückhalten. Dass ich da mit einem deutschen Meistertitel rausgehe, hätte ich nie gedacht.“

In Wattenscheid landete Assani vier Zentimeter vor Mihambo: „Mit meinem vierten Sprung auf 6,57 Meter ist dann aller Druck von mir abgefallen. Die 6,67 Meter im fünften Versuch waren nur noch die Kirsche auf der Torte.“ Es sei toll, „eine so große Athletin“ geschlagen zu haben, sagte Assani, noch glücklicher mache sie aber die Tatsache, die Norm für EM in Birmingham (10. bis 16. August) geknackt zu haben.