DM-Drama: Bebendorf stürzt, verteidigt Hindernis-Titel

SID 25.07.2026 • 19:16 Uhr Karl Bebendorf trotzt einem Sturz. In Abwesenheit von Europarekordler Frederik Ruppert sichert sich der Dresdner seinen siebten DM-Titel.

Der EM-Dritte Karl Bebendorf hat in Abwesenheit von Europarekordler Frederik Ruppert bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid seinen Titel über die 3000 m Hindernis erfolgreich verteidigt.

Der 30 Jahre alte Dresdener setzte sich am Samstagabend im Lohrheidestadion trotz eines Sturzes in 8:21:01 Minuten vor Niklas Buchholz (8:22,29) durch und feierte seinen siebten DM-Erfolg seit 2018. Nur 2024 hatte er den Titel an Ruppert abtreten müssen.

Hindernislauf: Bebendorf trotz Sturz stark

Bebendorf war in der Mitte des Rennens abseits eines Hindernisses zu Fall gekommen. Er rappelte sich aber schnell auf und fand seinen Rhythmus wieder.

Ruppert, der Ende Mai in 7:57,80 Minuten zum schnellsten Europäer im Hindernislauf geworden war, hatte auf den Start über seine Hauptstrecke verzichtet und ging in Wattenscheid über 5000 m ins Rennen.