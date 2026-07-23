Deutsche Meisterschaft: Bitterer Auftritt von Top-Favorit

SID 23.07.2026 • 19:31 Uhr Auf dem Opernplatz in Hannover windet es beim Wettkampf der Stabhochspringer stark. Damit kommt ein Außenseiter am besten zurecht.

Nach einem „Salto nullo“ von Favorit Bo Kanda Lita Baehre hat sich Außenseiter Marec Metzger den DM-Titel im Stabhochsprung gesichert.

Bei starkem Wind auf dem Opernplatz in Hannover übersprang der deutsche U23-Meister Metzger (Gräfelfing) als einziger Teilnehmer 5,40 m. Silber ging an Fabio Wünsche (Potsdam) vor Constantin Rutsch (Dortmund/beide 5,30).

Stabhochsprung: Bahre scheitert früh

Lita Bahre, Vize-Europameister von 2022, hatte eben diese 5,40 m als Einstiegshöhe gewählt, riss aber dreimal.

Ein Auftritt ohne gültigen Versuch gleicht bei den Stabhochspringern einem wahren Albtraum. Eine Woche zuvor war der Düsseldorfer in Madrid noch über 5,90 m geflogen.

Die Kernwettkämpfe der Leichtathletik-DM finden am Wochenende in Wattenscheid statt und sind der letzte große Test vor der EM in Birmingham ab dem 10. August.