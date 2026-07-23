Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TOUR DE FRANCE
DARTS
TRANSFERMARKT
WM 2026
DFB-TEAM
TENNIS
BUNDESLIGA
FORMEL 1
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Deutsche Meisterschaft: Bitterer Auftritt von Top-Favorit

Bitterer Auftritt von DM-Favorit

Auf dem Opernplatz in Hannover windet es beim Wettkampf der Stabhochspringer stark. Damit kommt ein Außenseiter am besten zurecht.
Bo Kanda Lita Bähre bleibt ohne übersprungene Höhe
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
Auf dem Opernplatz in Hannover windet es beim Wettkampf der Stabhochspringer stark. Damit kommt ein Außenseiter am besten zurecht.

Nach einem „Salto nullo“ von Favorit Bo Kanda Lita Baehre hat sich Außenseiter Marec Metzger den DM-Titel im Stabhochsprung gesichert.

Bei starkem Wind auf dem Opernplatz in Hannover übersprang der deutsche U23-Meister Metzger (Gräfelfing) als einziger Teilnehmer 5,40 m. Silber ging an Fabio Wünsche (Potsdam) vor Constantin Rutsch (Dortmund/beide 5,30).

Stabhochsprung: Bahre scheitert früh

Lita Bahre, Vize-Europameister von 2022, hatte eben diese 5,40 m als Einstiegshöhe gewählt, riss aber dreimal.

Ein Auftritt ohne gültigen Versuch gleicht bei den Stabhochspringern einem wahren Albtraum. Eine Woche zuvor war der Düsseldorfer in Madrid noch über 5,90 m geflogen.

Die Kernwettkämpfe der Leichtathletik-DM finden am Wochenende in Wattenscheid statt und sind der letzte große Test vor der EM in Birmingham ab dem 10. August.

Die Stabkonkurrenzen wurden nach Hannover ausgegliedert, wo die „Finals 2026“ mit Meisterschaften in zahlreichen Sportarten stattfinden. Die Stabhochspringerinnen sind am Freitag (14.30 Uhr) an der Reihe.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite