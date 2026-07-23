Deutsche Meisterschaft: Bitterer Auftritt von Top-Favorit

Nach einem „Salto nullo“ von Favorit Bo Kanda Lita Baehre hat sich Außenseiter Marec Metzger den DM-Titel im Stabhochsprung gesichert.
Bitterer Auftritt von DM-Favorit
Bei starkem Wind auf dem Opernplatz in Hannover übersprang der deutsche U23-Meister Metzger (Gräfelfing) als einziger Teilnehmer 5,40 m. Silber ging an Fabio Wünsche (Potsdam) vor Constantin Rutsch (Dortmund/beide 5,30).
Stabhochsprung: Bahre scheitert früh
Lita Bahre, Vize-Europameister von 2022, hatte eben diese 5,40 m als Einstiegshöhe gewählt, riss aber dreimal.
Ein Auftritt ohne gültigen Versuch gleicht bei den Stabhochspringern einem wahren Albtraum. Eine Woche zuvor war der Düsseldorfer in Madrid noch über 5,90 m geflogen.
Die Kernwettkämpfe der Leichtathletik-DM finden am Wochenende in Wattenscheid statt und sind der letzte große Test vor der EM in Birmingham ab dem 10. August.
Die Stabkonkurrenzen wurden nach Hannover ausgegliedert, wo die „Finals 2026“ mit Meisterschaften in zahlreichen Sportarten stattfinden. Die Stabhochspringerinnen sind am Freitag (14.30 Uhr) an der Reihe.