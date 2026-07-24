Pure Freude nach DM-Coup: "Kulisse war bombastisch"

SID 24.07.2026 • 18:37 Uhr Vierter DM-Titel für Anjuli Knäsche. Die Stuttgarterin siegt bei den "Finals 2026" souverän auf dem Opernplatz in Hannover.

Stabhochspringerin Anjuli Knäsche hat sich zum vierten Mal den DM-Titel gesichert.

Die 32-Jährige vom VfB Stuttgart setzte sich im Rahmen der Finals 2026 vor 4000 Zuschauern auf dem Opernplatz in Hannover mit guten 4,55 m souverän vor der erst 18 Jahre alten Anna Hiesinger (Ludwigsburg/4,40) durch. Bronze ging an Sarah Vogel (Frankfurt/4,30).

Knäsche: „Die Kulisse war bombastisch“

„Ich bin absolut happy mit dem Wettkampf. Die Kulisse hier in Hannover war bombastisch und hat dazu animiert, diesen Extra-Schritt zu machen“, sagte Knäsche: „Ich freue mich total auf die EM in Birmingham und bin bereit, noch einmal Bestleistung zu springen.“

Die Kernwettkämpfe der Leichtathletik-DM finden am Wochenende in Wattenscheid statt und sind der letzte große Test vor der EM in Birmingham ab dem 10. August.