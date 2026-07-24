Pure Freude nach DM-Coup: "Kulisse war bombastisch"

Stabhochspringerin Anjuli Knäsche hat sich zum vierten Mal den DM-Titel gesichert.
Pure Freude nach DM-Coup
Die 32-Jährige vom VfB Stuttgart setzte sich im Rahmen der Finals 2026 vor 4000 Zuschauern auf dem Opernplatz in Hannover mit guten 4,55 m souverän vor der erst 18 Jahre alten Anna Hiesinger (Ludwigsburg/4,40) durch. Bronze ging an Sarah Vogel (Frankfurt/4,30).
Knäsche: „Die Kulisse war bombastisch“
„Ich bin absolut happy mit dem Wettkampf. Die Kulisse hier in Hannover war bombastisch und hat dazu animiert, diesen Extra-Schritt zu machen“, sagte Knäsche: „Ich freue mich total auf die EM in Birmingham und bin bereit, noch einmal Bestleistung zu springen.“
Die Kernwettkämpfe der Leichtathletik-DM finden am Wochenende in Wattenscheid statt und sind der letzte große Test vor der EM in Birmingham ab dem 10. August.
Die Stabkonkurrenzen wurden nach Hannover ausgegliedert, wo die „Finals 2026“ mit Meisterschaften in zahlreichen Sportarten stattfinden.