Verweigerte Dopingprobe: NADA ermittelt gegen Ansah

SID 17.07.2026 • 14:36 Uhr Der deutsche Rekordhalter über 100 m ist zunächst nicht suspendiert.

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat gegen den deutschen 100-m-Rekordhalter Owen Ansah ein Verfahren wegen eines „möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen“ eingeleitet. Wie die NADA mitteilte, wird Ansah, der Anfang Juni seine eigene nationale Bestmarke um eine Hundertstel auf 9,98 Sekunden gedrückt hatte, die Verweigerung einer Dopingkontrolle vorgeworfen. Ansah ist nach Angaben der NADA im Einklang mit dem Anti-Doping-Regelwerk derzeit nicht vorläufig suspendiert.

Der 25-Jährige war am Freitag vergangener Woche beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo in 10,01 Sekunden eine weitere Top-Zeit gelaufen, mit der er seine Leistung vom Rekordlauf am 6. Juni in Regensburg bestätigte.

Damals sagte Ansah, die EM in Birmingham (10. bis 16. August) sei „das große Ziel“ für ihn. In der europäischen Jahresbestenliste belegt der für den Hamburger SV startende Ansah derzeit den zweiten Platz hinter Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien/9,96). Am 25./26. Juli stehen in Bochum-Wattenscheid die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm.