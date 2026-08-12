Bronze in Birmingham – droht Owen Ansah jetzt die Dopingsperre?

SID 12.08.2026 • 05:30 Uhr Nach seinem EM-Coup über die 100 Meter will Deutschlands Top-Sprinter nun über die 200 Meter nachlegen.

Owen Ansah strahlte, stolz posierte der Sprinter mit der Deutschland-Fahne und seiner Bronze-Medaille für die Fotografen – und natürlich war der Hamburger auf die Fragen nach dem Rennen seines Lebens vorbereitet.

NADA fordert vier Jahre Sperre

Er verspüre „keine Angst“, dass er seine Medaille wieder abgeben muss, sagte Ansah, nachdem er in Birmingham bei leichtem Gegenwind in 10,19 Sekunden zum größten Erfolg seiner Karriere gerannt war: „Ich vertraue auf mein Team, das hinter mir steht. Ich kann das andere nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, wie schnell ich auf der Bahn bin. Und das habe ich heute gut gezeigt.“

Doch ob der Hamburger seinen Triumph lange auskosten kann, ist unklar. Schließlich strebt die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) eine Sperre von vier Jahren für Ansah an, nachdem der deutsche Rekordhalter im Juli einen Dopingtest mutmaßlich verweigert hat. Ansah, der seinen deutschen Rekord in diesem Sommer auf 9,98 Sekunden verbessert hat, weist die Vorwürfe zurück und will gegen die drohende Sperre vorgehen. Womöglich droht dem 25-Jährigen ein langes juristisches Hickhack. Sollte Ansah am Ende gesperrt werden, würde ihm Bronze wieder aberkannt werden.