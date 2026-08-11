Diese kuriose Szene sorgte beim deutschen Silber-Coup für Aufsehen

Maximilian Lotz 11.08.2026 • 10:43 Uhr Beim Silber-Lauf von Florian Bremm über 5000 m kommt es zwischen den beiden Top-Stars Jakob Ingebrigtsen und Jimmy Gressier zu einer bemerkenswerten Szene.

Im Schatten des Silber-Coups von Florian Bremm bei der Leichtathletik-EM in Birmingham spielte sich Bemerkenswertes ab. Im Finale über 5000 m kam es drei Runden vor Schluss zu einem Austausch zwischen den beiden Top-Läufern Jakob Ingebrigtsen und Jimmy Gressier.

Der spätere Sieger Ingebrigtsen lief zu dem Zeitpunkt an der Spitze des Feldes, als Gressier mit einer Tempoverschärfung zum Norweger aufschloss. Als der Franzose auf der Höhe von Ingebrigtsen war, schien dieser ihn plötzlich mit einer Geste mit der rechten Hand einbremsen zu wollen. Auch Gressier blickte leicht irritiert zu seinem Konkurrenten.

Gressier über Ingebrigtsen: „Er sah mich an und lachte“

„Drei Runden vor Schluss habe ich ihn überholt. Er sah mich an und lachte, weil er wusste, dass es sozusagen nur noch um mich oder ihn ging“, erklärte Gressier später im Gespräch mit französischen Journalisten.

Die Szene war auch ARD-Kommentator Ralf Scholt aufgefallen. „Da gab es gerade tatsächlich sowas wie eine Kommunikation zwischen Ingebrigtsen und Gressier. Ingebrigtsen schien zu sagen: ‚Gemach, Gemach, wir blockieren hier das Feld hinter uns.'“

Während Titelverteidiger Ingebrigtsen schließlich seiner Favoritenrolle gerecht wurde und in 13:15,29 Minuten Gold holte, wurde Gressier auf der Zielgeraden sogar noch von seinem Landsmann Étienne Daguinos abgefangen und landete nur auf Rang vier.

Gressier schwärmt von Ingebrigtsen

„Die 5000 Meter waren für die anderen, Glückwunsch an sie, besonders an Étienne, der uns eine schöne Medaille beschert hat, und an das französische Team, das ist wichtig, weil ich meine Mission nicht erfüllen konnte“, sagte Gressier selbstkritisch.