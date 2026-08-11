Bitteres deutsches Aus unter Tränen: "Der Schmerz war zu viel"

Maximilian Lotz 11.08.2026 • 13:45 Uhr Der Vorlauf über 800 m nimmt für Majtie Kolberg ein vorzeitiges Ende. Hinterher kämpft die Mittelstreckenläuferin mit den Tränen.

Bitteres EM-Aus für Majtie Kolberg: Die 26-Jährige schied im Vorlauf über 800 Meter aus. Nach einem Gedränge brach sie in einer Kurve den Lauf nach etwa 300 Metern vorzeitig ab und fasste sich an den linken Oberschenkel.

„Ich weiß nicht genau, was sich sagen soll. Ich hatte echt verdammt harte Wochen“, sagte Kolberg wenige Augenblicke später mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen am ZDF-Mikrofon.

Bitteres Aus bei Leichtathletik-EM: „Der Schmerz war zu viel“

Kolberg hatte demnach mit Hüftproblemen zu kämpfen. „Ich hatte da eine Situation, wo Gerangel war. Da ist es mir so sehr reingeschossen. Der Schmerz in dem Moment war dann zu viel. Dann ist es halt so“, sagte die Fünftplatzierte der EM 2024 in Rom. „Das Leben geht weiter.“

Die Mittelstrecken-Spezialistin von der LG Kreis Ahrweiler hatte aufgrund von Verletzungsproblemen ihren Start bei den deutschen Meisterschaften Ende Juli abgesagt, um sich voll auf die EM zu fokussieren. Doch der Traum, an den Erfolg von vor zwei Jahren anzuknüpfen, platzte nun in Birmingham frühzeitig.