Noch ein EM-Schock! Auch für den Weltmeister kommt's dick

Alina Heidenreich 10.08.2026 • 14:39 Uhr Bittere Szenen um Mattia Furlani. Bei seinem ersten Qualifikationssprung verletzt sich der Italiener und muss den Wettkampf vorzeitig beenden - wie auch ein deutscher Konkurrent.

Die Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham hätte für Mattia Furlani kaum schlechter verlaufen können. Schon bei seinem ersten Qualifikationssprung verletzte sich der Weitsprung-Weltmeister aus Italien und musste den Wettkampf vorzeitig beenden.

Direkt nach dem ersten Satz humpelte Furlani mit schmerzverzerrtem Gesicht aus der Sandgrube und fasste sich an den hinteren rechten Oberschenkel.

Wenig später war klar: Die EM ist für den 21-Jährigen vorbei, bevor sie wirklich begonnen hat – so wie auch für seinen deutschen Konkurrenten Simon Batz. Furlani wurde sogar mit dem Rollstuhl aus dem Stadion gebracht.

Furlani erleidet Rückfall

In seiner italienischen Heimat sorgten die Szenen sofort für große Bestürzung. „Furlani-Schock, EM vorbei, Verletzungsdrama“, titelte Tuttosport. „Was für ein Pech“, meinte der Corriere dello Sport.

Für den Unglücksraben ist es nicht die erste Oberschenkelverletzung.