Leichtathletik-EM: Hundertstel-Drama um deutsche Hoffnung

Zwei Hundertstel fehlten: Smilla Kolbe hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham hauchdünn das Finale über 800 m verpasst. Die deutsche Meisterin kam im zweiten Halbfinale in 1:58,21 Minuten auf Platz sechs, die Französin Clara Liberman (1:58,19) lag im Zielsprint knapp vor Kolbe und zog als eine der beiden weiteren Zeitbesten in den Endlauf ein. Für die direkte Qualifikation hätte Kolbe unter die besten drei ihres Rennens kommen müssen.