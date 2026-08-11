Leichtathletik-EM: So schnell ist seit 36 Jahren keine Deutsche gelaufen

SID 11.08.2026 • 14:26 Uhr Smilla Kolbe gelingt bei der EM ein historischer Lauf. Seit 36 Jahren war keine Deutsche so schnell wie sie.

Sprinter Owen Ansah wird bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt über 100 m bei der EM in Birmingham am Dienstagabend von zwei Teamkollegen begleitet. In den Vorläufen erreichte Lucas Ansah-Peprah am Vormittag bei starkem Gegenwind in 10,52 Sekunden die achtbeste Zeit und gehörte damit zu den zwölf Läufern, die sich neben zwölf gesetzten Startern für das Halbfinale qualifizierten. Das deutsche Highlight lieferte aber Smilla Kolbe über 800 Meter.

Die Frankfurterin ließ sich in ihrem Vorlauf von der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:57,28) zum Halbfinal-Ticket und vor allem zur persönlichen Bestzeit von 1:57,80 Minuten ziehen – seit 1990 (!) war keine deutsche Läuferin unter 1:58 geblieben.

Kolbe durchbricht deutsche Schallmauer

„Ich wusste, dass ich in guter Form bin. Ich brauchte nur mal einen Lauf, um das auch zu zeigen“, sagte die deutsche Meisterin. Olympia-Halbfinalistin Majtie Kolberg gab in ihrem Lauf wegen Problemen am Oberschenkel auf.

Der deutsche Rekordhalter Ansah (9,98), drittbester Europäer des Jahres, war direkt für das Halbfinale am Abend (21.32 Uhr MESZ) gesetzt. Auch Vizemeister Heiko Gussmann durfte auf den Vorlauf verzichten. Auch Lucas Ansah-Peprah draf nun hoffen.

„Das war eine richtige Windlotterie hier mit drei Metern Gegenwind. Halbfinale war das Ziel, ich bin einfach froh. Und jetzt guck ich einfach mal, was danach geht“, sagte Ansah-Peprah im ZDF. Das Finale findet im Anschluss um 22.47 Uhr statt.

Ansah droht eine Vierjahressperre, weil er im Juli einen Dopingtest verweigert haben soll. Der Hamburger ist nicht suspendiert, darf somit bis zu einer Entscheidung in seinem Fall laufen. Allerdings droht ihm die nachträgliche Aberkennung seiner Ergebnisse seit Anfang Juli und damit auch möglicher Erfolge in Birmingham.

Von drei deutschen Diskuswerfern erreichte nur Henrik Janssen das Finale am Donnerstag (21.45 Uhr). Der EM-Fünfte von 2024 war mit 65,42 m Drittbester der Qualifikation. Steven Richter, der in dieser Saison mit 74,00 m auf der „Segelwiese“ in Ramona/Oklahoma auf Platz vier der „ewigen“ Weltbestenliste vorgerückt war, war in der ersten Gruppe bei schwierigen Windbedingungen nicht über 62,02 m hinausgekommen und schied als 13. ebenso wie Marius Karges (15.) aus. „Das ist richtig blöde gelaufen“, sagte Richter im ZDF.