Leichtathletik-Superstar: "Das Dümmste, was ich in meinem Leben getan habe"

Jannis Blank 17.08.2026 • 14:51 Uhr Armand Duplantis triumphiert bei der EM in Birmingham – doch der Weg zu Gold verläuft alles andere als reibungslos. Nach dem Finale verrät der Stabhochsprung-Dominator, welches unerwartete Problem ihn während des Wettkampfs begleitete.

Armand Duplantis hat nach seinem nächsten EM-Triumph überraschend offengelegt, dass er während des Stabhochsprung-Finals in Birmingham mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. Als Auslöser machte der Schwede ausgerechnet sein Mittagessen aus: Chicken Tikka Masala, das er vor dem Wettkampf gegessen hatte.

„Das war das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe. Wenn man einen schlechten Magen haben will, dann isst man vor einem Wettkampf indisches Essen. Ich kann nicht verstehen, warum ich das gemacht habe“, wurde Duplantis vom schwedischen Aftonbladet zitiert.

Leichtathletik-Star: „Ich war den ganzen Tag auf der Toilette“

Schon während des Essens hatte der 26-Jährige offenbar Bedenken. Duplantis versuchte deshalb, die Soße abzukratzen und nur das Hühnchen zu essen – ohne den erhofften Erfolg. „Ich war den ganzen Tag auf der Toilette. Ich dachte, es würde nicht so schlimm werden, aber es hat nicht so gut funktioniert“, erklärte er.

Vom nächsten großen Titel hielten ihn die Beschwerden dennoch nicht ab. Duplantis übersprang 6,15 Meter, stellte damit einen Meisterschaftsrekord auf und sicherte sich seinen vierten EM-Titel in Serie. Einen Versuch am Weltrekord unternahm er anschließend nicht mehr.

Nicht viel Zeit zum Erholen für Duplantis

Sein Magen hatte sich nach dem Wettkampf zwar beruhigt, ganz ausgestanden war die Sache für Duplantis aber offenbar noch nicht. „Ich werde heute Nacht bestimmt noch ein paar Mal auf die Toilette gehen“, scherzte der Schwede nach seinem Gold-Coup.