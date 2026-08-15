Lauf-Star Ingebrigtsen kritisiert Konkurrenten: "Macht Sport kaputt"

Moritz Thienen 15.08.2026 • 09:20 Uhr Dicke Luft bei Jakob Ingebrigtsen: Der Lauf-Star ärgert sich über den EM-Verzicht von Konkurrent Josh Kerr und schießt gegen ihn.

Jakob Ingebrigtsen hat es bei der Leichtathletik-EM wieder allen gezeigt. Über 5000 Meter holte der Norweger erneut Gold. Es ist bereits sein vierter Europameistertitel über diese Distanz.

Dieses Kunststück war zuvor noch keinem Langstreckenläufer gelungen. Zudem speziell: Das Finale war sein erster großer Auftritt nach einer Achillessehnen-OP vor elf Monaten.

Bei aller Freude schien ihm das Fehlen seines Dauerrivalen Josh Kerr ein echter Dorn im Auge zu sein. Immerhin schoss er am Rande der EM gehörig gegen den Schotten.

„Es ist nicht unsere Aufgabe als Athleten, uns quasi auszusuchen, wo wir teilnehmen. Wir haben diese Meisterschaften aus einem bestimmten Grund, und der besteht darin, dass die besten Athleten gegeneinander antreten, das ist der ganze Sinn“, kritisierte Ingebrigtsen im Gespräch mit der BBC.

Ingebrigtsen schießt gegen Konkurrenten Kerr: „Macht Sport kaputt“

Was den Norweger so sehr stört? Sein schottischer Konkurrent verzichtete freiwillig auf die Europameisterschaft. So kam es nicht zum von vielen erwarteten Duell der Dauerrivalen.

Kerr hatte die EM abgesagt, um sich auf die Commonwealth Games in Glasgow und auf seinen Weltrekord-Versuch über eine Meile zu konzentrieren. Das vermeintliche Saison-Highlight Europameisterschaft war dagegen kein Teil seines Saisonplans.

„Das macht den Sport kaputt, wenn wir nicht teilnehmen. Wir haben alle unterschiedliche Pläne, aber ich könnte mich selbst niemals in dieser Position sehen“, sagte Ingebrigtsen deutlich.

Er selbst würde Titel immer einer Bestzeit vorziehen: „Natürlich versuche ich auch Bestzeiten zu laufen, aber ich glaube nicht, dass man sich für das eine oder das andere entscheiden muss.“