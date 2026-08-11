Leichtathletik-EM: 100 Meter mit Owen Ansah heute live im Free-TV und Stream

Sein Fall beschäftigt die deutsche Sportwelt seit Wochen: Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) wirft dem deutschen Sprint-Star Owen Ansah die Verweigerung einer Dopingprobe vor und fordert vier Jahre Sperre für den Hamburger. Dennoch startet Ansah am Dienstag mit großen Ambitionen in die Leichtathletik-EM in Birmingham.
Wie schlägt sich Ansah bei der EM?
In seiner Königsdisziplin über die 100 Meter lief der 25-Jährige im Juni mit 9,98 Sekunden noch deutschen Rekord. Mit der Goldmedaille über die Lieblingsdistanz bei einer Europameisterschaft soll nun auch der größte Erfolg seiner Karriere her.
Leichtathletik-EM: So verfolgen Sie die 100 Meter der Männer mit Ansah heute live
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„Owen macht in meinen Augen aktuell das einzig Richtige: Er konzentriert sich auf sich selbst und konzentriert sich auf diese Meisterschaft und versucht, alles andere auszublenden. Das ist für ihn jetzt gerade mit Abstand das Gesündeste, was er machen kann. Er wird morgen hier auf der Bahn stehen, und dafür drücken wir ihm ganz fest die Daumen“, sicherte ihm Kollegin Gina Lückenkemper nach ihrem eigenen Halbfinal-Aus ihre Unterstützung zu.
Bevor es um 22.47 Uhr um Ruhm und Ehre geht, gilt es zuvor erstmal, sich über die Halbfinal-Läufe überhaupt zu qualifizieren. In der Qualifikationsrunde starten um 21.32 Uhr mit Lucas Ansah-Peprah und Heiko Gussmann noch zwei weitere Sprinter des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).