Leichtathletik-EM: Drama um Sprint-Superstar Jacobs

Maximilian Huber 11.08.2026 • 23:35 Uhr Der zweimalige Olympiasieger Marcell Jacobs erlebt ein bitteres Finale über 100 Meter. Der Topfavorit muss den Sprint angeschlagen abbrechen.

Bitterer Abend für Sprint-Star Marcell Jacobs! Der Italiener war am Dienstagabend bei der Leichtathletik-EM in Birmingham als Topfavorit in das Finale über 100 Meter gesprintet und hatte im Endlauf gute Aussichten, seine EM-Titel aus den Jahren 2022 und 2024 zu verteidigen.

Wenige Sekunden nach Start des 100-Meter-Finals hatten sich die Hoffnungen auf eine Titelverteidigung jedoch zerschlagen. Der 31-Jährige musste seinen Sprint nach rund 50 Metern angeschlagen abbrechen. Jacobs beendete das Finale in 12,26 Sekunden als Siebter.

Lediglich Simon Verherstraeten aus Belgien, der sich ebenfalls verletzte, kam mit 13,12 Sekunden noch später als Jacobs ins Ziel und wurde Achter.

Leichtathletik-EM: Drama um Marcell Jacobs

Jacobs war noch im Halbfinale in 10,08 Sekunden ins Ziel gelaufen und hätte mit dieser Zeit im Endlauf Gold geholt. Stattdessen feierte der Brite Romell Glave (10,09 Sekunden) den Sieg, dahinter folgten sein Landsmann Jeremiah Azu (10,16 Sekunden) und der Deutsche Owen Ansah (10,19 Sekunden).

„Drama um Jacobs“, titelte die große italienische Zeitung Gazzetta dello Sport. Laut dem Blatt hatte Jacobs mit Adduktorenproblemen zu kämpfen.

„Es tut mir wirklich leid. Nach dem Halbfinale habe ich mich gut gefühlt. Ich habe die Blöcke ausprobiert und dabei ein extrem starkes Ziehen im Adduktor gespürt, genau an derselben Stelle, an der ich schon vor Monte Carlo Beschwerden hatte“, sagte der Italiener nach dem Rennen. „Ich war bereit, alles zu geben, um dieses Turnier bis zum Ende durchzustehen. Ich wusste, dass ich es wieder gewinnen könnte, weil ich mich gut gefühlt habe.“

Jacobs: „Eine weitere Lektion“

Der Sprint-Superstar sei „enttäuscht, aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Was mit dem Körper passiert, lässt sich nicht vorhersehen. Das ist eine weitere Lektion in meiner sportlichen Karriere, die kommen musste.“