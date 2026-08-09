Gina Lückenkemper? "Es dürfen gerne auch zwei Medaillen sein"

Lisa Mayer traut ihrer früheren Staffel-Partnerin Gina Lückenkemper trotz einer schwierigen Vorbereitung gute Auftritte bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham zu.
„Guter Dinge“: Mayer macht Mut
Lückenkemper sei „eine Athletin, die mit Drucksituationen mehr als eindrucksvoll umgehen kann. Die schon oft gezeigt hat, dass sie performen kann, wenn es darauf ankommt“, sagte die ehemalige Sprinterin Mayer im Rahmen der Veranstaltung „kinder Joy of Moving Sommer der Kinderleichtathletik“.
Lückenkemper peilt viertes EM-Finale an
Lückenkemper war zuletzt von einem Zeckenbiss am Hinterkopf ausgebremst worden. Bei der DM Ende Juli in Wattenscheid rettete sie mit einer Zeit von 11,29 Sekunden Platz drei. Am Montag will die Europameisterin von 2022 nun zum vierten Mal in Serie das EM-Finale über 100 m erreichen.
„Ich hatte auch ein bisschen Kontakt mit ihr. Ich glaube, sie ist guter Dinge, sie ist gut vorbereitet. Sie konnte auch nochmal einen Step machen seit den deutschen Meisterschaften“, sagte Mayer, die gemeinsam mit Lückenkemper in der Staffel vor vier Jahren in München EM-Gold und 2024 in Paris die olympische Bronzemedaille gewann: „Ich wünsche ihr, dass sie im Einzel das Bestmögliche aus den Meisterschaften rausholt. Und ich glaube, gerade mit der Staffel ist natürlich alles drin. Da dürfen es auch gerne zwei Medaillen sein.“