Gina Lückenkemper? "Es dürfen gerne auch zwei Medaillen sein"

SID 09.08.2026 • 06:31 Uhr Gina Lückenkemper will bei der Leichtathletik-EM in Birmingham erneut auf der großen Bühne liefern. Ihre frühere Staffel-Partnerin Lisa Mayer traut der deutschen Sprint-Hoffnung einiges zu – und sieht vor allem in einer Disziplin große Chancen.

Lisa Mayer traut ihrer früheren Staffel-Partnerin Gina Lückenkemper trotz einer schwierigen Vorbereitung gute Auftritte bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham zu.

Lückenkemper sei „eine Athletin, die mit Drucksituationen mehr als eindrucksvoll umgehen kann. Die schon oft gezeigt hat, dass sie performen kann, wenn es darauf ankommt“, sagte die ehemalige Sprinterin Mayer im Rahmen der Veranstaltung „kinder Joy of Moving Sommer der Kinderleichtathletik“.

Lückenkemper peilt viertes EM-Finale an

Lückenkemper war zuletzt von einem Zeckenbiss am Hinterkopf ausgebremst worden. Bei der DM Ende Juli in Wattenscheid rettete sie mit einer Zeit von 11,29 Sekunden Platz drei. Am Montag will die Europameisterin von 2022 nun zum vierten Mal in Serie das EM-Finale über 100 m erreichen.