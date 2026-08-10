Leichtathletik: Darum hat die deutsche Kugelstoß-Heldin einen neuen Namen

Als Yemisi Ogunleye wurde sie Olympiasiegerin im Kugelstoßen – bei der Leichtathletik-EM in Birmingham geht sie nun als Yemisi Mabry auf Goldjagd.
Frühere Ogunleye heißt nun Mabry
Die ehemalige Yemisi Ogunleye hat im Frühjahr geheiratet. Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham geht sie mit neuem Namen auf Goldjagd.
Die ehemalige Yemisi Ogunleye heißt nun Yemisi Mabry
© IMAGO/Beautiful Sports International
Hochzeit mit NFL-Profi Mabry
Die 27-Jährige hat im März ihren Partner, den amerikanischen Football-Profi Tyler Mabry geheiratet und dessen Namen angenommen. Ogunleye machte die Hochzeit via Instagram mit Brautschleier öffentlich – sie war in einem weißen Kleid mit langer Schleppe zu sehen.
Der in Michigan geborene Tyler Mabry – in Birmingham als moralische Unterstützung für seine Frau vor Ort – war zwischen 2020 und 2024 als Tight End für die Seattle Seahawks in der NFL aktiv. Zuletzt war er 2025 kurz bei den Carolina Panthers unter Vertrag.