Leichtathletik-EM: Deutsche Gold-Hoffnung Mabry mit Ausrufezeichen!

SID 10.08.2026 • 11:59 Uhr Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Mabry kann am Montagabend in Birmingham die erste deutsche Medaille holen. Das Finale erreicht sie souverän

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry hat zum Auftakt der Leichtathletik-EM in Birmingham souverän und als Beste das Finale erreicht.

Die 27 Jahre alte Mannheimerin stieß am Montagmorgen im Alexander Stadium im ersten Versuch 19,25 m und blieb damit deutlich über den für den direkten Einzug in die Medaillenentscheidung am Montagabend (20.03 Uhr MESZ) geforderten 18,20 m.

Leichtathletik-EM: Mabry auf Kurs

„Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich gebe gleich Gas und gehe in den locker in den Stoß rein. Das ist mir gelungen, und das stimmt mich gut für heute Abend“, sagte Mabry. Auch U23-Europameisterin Nina Ndubuisi (Schorndorf) als Neunte (17,71) und Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge) als Elfte (17,64) erreichten das Finale der besten 12.

Neben Mabry, die 2024 noch unter ihrem Mädchennamen Ogunleye in Rom EM-Bronze geholt hatte, zeigten sich auch die weiteren Favoritinnen in solider Form.