Leichtathletik-EM: Zehnkampf mit Leo Neugebauer heute live im Free-TV und Stream

SPORT1 12.08.2026 • 09:00 Uhr Für Leo Neugebauer beginnt am Mittwoch seine Mission-Gold bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Der Zehnkämpfer will den Titel. Auch Niklas Kaul darf auf eine Medaille hoffen.

An Tag drei startet mit Leo Neugebauer wohl eine der größten deutschen Goldhoffnungen in seine Wettkämpfe bei der Leichtathletik-EM.

Der Zehnkämpfer will sich am ersten Tag in den ersten fünf Disziplinen eine möglichst gute Ausgangsposition für den nächsten Coup erarbeiten. Nach Silber bei den Olympischen Spielen 2024 und Gold bei der WM 2025 soll jetzt die erste EM-Medaille her, im Optimalfall gleich der erste EM-Titel.

Leichtathletik-EM: So können Sie den Zehnkampf live verfolgen

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Neugebauer will an Tag eins im Rennen bleiben

Fünf Disziplinen absolvieren die Zehnkämpfer am Mittwoch. Mit einem Sprint über 100 Meter starten die Athleten in den Wettkampf. Danach geht es zum Weitsprung und anschließend steht das Kugelstoßen an.

Nach drei Disziplinen in der Vormittagssession geht es am Abend mit dem Hochsprung weiter, anschließend rundet der Lauf über 400 Meter den ersten Zehnkampf-Tag ab.

Für Neugebauer geht es dabei zunächst darum, im Rennen zu bleiben. Mit dem Diskuswurf und dem Stabhochsprung stehen seine beiden Lieblingsdisziplinen erst am Donnerstag an. Aber auch im Weitsprung und Kugelstoßen kann er am ersten Wettkampftag ordentlich vorlegen.

Gibt es gleich zwei deutsche Medaillen?

Neugebauer ist übrigens nicht die einzige deutsche Medaillen-Hoffnung. Mit Amadeus Gräber und Niklas Kaul sind zwei weitere Zehnkämpfer im Wettbewerb dabei.

Speziell Kaul ist ein echter Medaillen-Kandidat, der schon gezeigt hat, dass er auf der großen Bühne liefern kann. 2019 holte er Gold bei der Weltmeisterschaft in Doha. Und auch Europameister ist er schon. 2022 in München holte er den Titel. Jetzt will er mindestens die nächste Medaille.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan des Zehnkampfes am Mittwoch

11.35 Uhr Zehnkampf 100m (erste Teildisziplin)

12.20 Uhr Zehnkampf Weitsprung (zweite Teildisziplin)

13.45 Uhr Zehnkampf Kugelstoßen (dritte Teildisziplin)

19.40 Uhr Zehnkampf Hochsprung (vierte Teildisziplin)

22.22 Uhr Zehnkampf 400m (fünfte Teildisziplin)