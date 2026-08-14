Leichtathletik: Neugebauer? "Fehlt noch der Olympiasieg"

9000 Punkte? Olympia-Gold? Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (Stuttgart) verzichtete nach seinem EM-Titel auf markige Kampfansagen an die Konkurrenz für die nächsten Jahre.
Neugebauer? Legende lässt aufhorchen
Dass er sich gegen alle Widerstände gewehrt hat, sich im deutschen Duell mit Niklas Kaul trotz aller Probleme am Ende doch knapp durchsetzen konnte, sei „einfach nur eine coole Bestätigung“ nach seinem WM-Titel von Tokio, sagte der 26-Jährige. Schließlich habe er sich selbst gezeigt, „dass ich, wenn es drauf ankommt, auch richtig durchbeißen kann, was auch einen guten Zehnkämpfer ausmacht.“
Neugebauer: Dominator im Zehnkampf
8611 Punkte sammelte Neugebauer und lag damit nur 38 Zähler vor Kaul – es war ein Krimi. Gebannt fieberte zu Hause auch sein großer Fan Jürgen Hingsen mit. „Ein unfassbarer Zehnkampf“, sagte die Mehrkampf-Legende dem SID, aus Neugebauer könne ein Held „für die Ewigkeit werden. Jetzt fehlt nur noch der Olympiasieg“. 2028 in Los Angeles wäre Neugebauer mit 28 Jahren im besten Zehnkampf-Alter.
Doch auch ohne Olympia-Gold beeindruckt Neugebauers Erfolgsbilanz. Er jagte Hingsen den deutschen Rekord ab (8961 Punkte), wurde in Paris Olympia-Zweiter, holte WM-Gold in Tokio und sicherte sich nun gleich bei seinem EM-Debüt den nächsten Titel – der Modell-Athlet ist derzeit das Maß aller Dinge im Zehnkampf.
Und Neugebauer verlässt Birmingham in der Gewissheit, „dass ich wirklich bis zum Ende kämpfen kann“. Das könnte dann ja auch bei Olympia in Los Angeles helfen.