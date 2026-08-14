Leichtathletik: Neugebauer kommt nach Berlin

SID 14.08.2026 • 10:59 Uhr Leo Neugebauer wird in Berlin einen Mini-Mehrkampf bestreiten. Auch Youngster Amadeus Gräber ist dabei.

Der frischgebackene Zehnkampf-Europameister Leo Neugebauer tritt beim Internationalen Stadionfest (ISTAF) in Berlin an. Wie der Veranstalter einen Tag nach seinem EM-Sieg in Birmingham mitteilte, wird Neugebauer an dem 2024 eingeführten Mini-Mehrkampf bestehend aus drei Disziplinen teilnehmen. Das ISTAF findet am 30. August im Berliner Olympiastadion statt.

„Leo Neugebauer ist einer der faszinierendsten Athleten der internationalen Leichtathletik. Wir freuen uns sehr, dass er nach seinem EM-Triumph wieder beim ISTAF startet“, sagte ISTAF-Meetingdirektor Martin Seeber: „Wir warten noch auf die Zusage von Vize-Europameister Niklas Kaul. Amadeus Gräber hat bereits zugesagt, er ist auch sicher dabei.“ Der 21-jährige Gräber wurde beim EM-Zehnkampf Achter.

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Das ISTAF ist das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt. Der Mini-Mehrkampf, an dem Neugebauer teilnehmen wird, besteht aus 100-Meter-Sprint, Diskuswurf und einem Lauf über 1500 Meter. Beim 1500-Meter-Lauf starten die Athleten gestaffelt, entsprechend ihrer Punktzahl nach den ersten beiden Disziplinen.