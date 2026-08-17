Mit Schnullergeste zu Gold: Ruppert hat noch viel vor

SID 17.08.2026 • 05:28 Uhr EM-Gold soll für Frederik Ruppert nur der Anfang gewesen sein. Der Tübinger möchte nach der Geburt seines Kindes auch mit der Weltspitze mithalten.

Frederik Ruppert konnte bei seiner Gala-Vorstellung sogar schon vor dem Ziel jubeln, mit der „Schnuller-Geste“ rannte der Top-Favorit die letzten Meter zu EM-Gold über die 3000 m Hindernis. Und grüßte damit seine schwangere Frau. „Ich werde im Januar Papa und das hat mir extrem viel Kraft und Power gegeben dieses Jahr“, sagte der Europameister in der ARD.

Und wie. Ruppert hatte im Mai mit seinen 7:57,80 Minuten als erster Europäer die Acht-Minuten-Marke geknackt, jetzt lieferte der Tübinger mit EM-Gold sein Meisterstück ab. Doch der erste große Titel des 29 Jahre alten Sportsoldaten soll nicht der letzte große Erfolg gewesen sein für den Top-Läufer. Ruppert hat noch viel vor.

Ruppert setzt sich große Ziele

„Ich glaube, für uns ist das Ziel, auch bei einer WM oder bei Olympischen Spielen mal so zu performen. Ich glaube, auch da können wir vorne mitspielen“, sagte Ruppert über die aufstrebenden deutschen Läufer.