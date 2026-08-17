Mit Schnullergeste zu Gold: Ruppert hat noch viel vor

Frederik Ruppert konnte bei seiner Gala-Vorstellung sogar schon vor dem Ziel jubeln, mit der „Schnuller-Geste“ rannte der Top-Favorit die letzten Meter zu EM-Gold über die 3000 m Hindernis. Und grüßte damit seine schwangere Frau. „Ich werde im Januar Papa und das hat mir extrem viel Kraft und Power gegeben dieses Jahr“, sagte der Europameister in der ARD.
Nach Gold: Ruppert hat noch viel vor
Und wie. Ruppert hatte im Mai mit seinen 7:57,80 Minuten als erster Europäer die Acht-Minuten-Marke geknackt, jetzt lieferte der Tübinger mit EM-Gold sein Meisterstück ab. Doch der erste große Titel des 29 Jahre alten Sportsoldaten soll nicht der letzte große Erfolg gewesen sein für den Top-Läufer. Ruppert hat noch viel vor.
Ruppert setzt sich große Ziele
„Ich glaube, für uns ist das Ziel, auch bei einer WM oder bei Olympischen Spielen mal so zu performen. Ich glaube, auch da können wir vorne mitspielen“, sagte Ruppert über die aufstrebenden deutschen Läufer.
Und weiter: „Bis zu den nächsten internationalen Meisterschaften ist noch ein Jahr, da kann viel passieren. Ich hoffe einfach, dass die Entwicklung so weitergeht. Und dann glaube ich, dass wir in Europa und auch in Deutschland die Lücke immer weiter schließen werden, die noch da ist. Und dann werden wir sicherlich auch da weiter vorne landen.“