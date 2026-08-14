Silber im Ring: Craft holt nächste Diskus-Medaille

SID 14.08.2026 • 22:46 Uhr 24 Stunden nach dem Bronze-Coup von Henrik Janssen liefert auch Shanice Craft im Ring ab.

Nächste Medaille für Deutschland! 24 Stunden nach dem Bronze-Coup von Henrik Janssen (Magdeburg) hat auch Shanice Craft (Halle/Saale) bei der Leichtathletik-EM eine Medaille im Diskuswurf gewonnen.

Die 33-Jährige warf im Finale von Birmingham im dritten Versuch 65,72 Meter und sicherte sich damit Silber, es war die zwölfte Medaille für das deutsche Team bei den Titelkämpfen in Birmingham. Kristin Pudenz (Potsdam) wurde mit 63,27 Metern Fünfte.

In Abwesenheit von Titelverteidigerin Sandra Elkasevic – die Kroatin gewann zuletzt sieben Mal in Serie EM-Gold – stieg Topfavoritin Jorinde van Klinken mit 67,67 Metern zur neuen Europameisterin auf. Die Niederländerin hatte in Birmingham im Kugelstoßen bereits Silber gewonnen. Bronze ging an Vanessa Kamga (64,61/Schweden).

Leichtathletik-EM: Craft holt nach dreimal Bronze jetzt Silber

Mit Silber feiert Craft eine fulminante Rückkehr in die europäische Spitze, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren mehrfach Edelmetall gesammelt hatte. Doch nach ihren drei EM-Bronzemedaillen von 2014 bis 2018 waren keine weiteren Medaillen hinzugekommen. Bis jetzt.