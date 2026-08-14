Halber Bart bei Leichtathletik-EM: Das steckt dahinter

SPORT1 14.08.2026 • 21:01 Uhr Hochsprung-Star Gianmarco Tamberi zieht bei der Leichtathletik-EM in Birmingham mit einem skurrilen Look die Blicke auf sich - nicht zum ersten Mal.

Er ist einer der schillerndsten Leichtathleten der Welt – und auch bei der EM in Birmingham zieht Hochspringer Gianmarco Tamberi einmal mehr die Blicke auf sich.

Der Weltmeister von 2023 und Olympiasieger von 2021 – sein geteiltes Gold in Peking mit Mutaz Essa Barshim rührte viele Fans – tritt einmal mehr mit einem skurrilen Look an: Er hat sich seinen Vollbart halb abrasiert.

Gianmarco Tamberi: Darum trägt er halben Bart

Die Marotte des 34-Jährigen ist nicht neu: Schon vor vielen Jahren war Tamberi auf die Idee gekommen, bei Finals nur mit halbem Bart anzutreten. Er erregte damit Aufmerksamkeit, schon bevor sich die ganz großen sportlichen Erfolge einstellten.

„Das ist mein Markenzeichen. Ich mag es, dazustehen und die Leute zu entertainen“, sagte Tamberi 2015, ein Jahr bevor er 2016 in Amsterdam erstmals Europameister wurde. Der Einfall verselbstständigte sich und brachte Tamberi den Spitznamen „Half Shaved“ ein – es ging bis zu dem Punkt, an dem er zuweilen genug davon hatte.