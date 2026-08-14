Was geht für Agyekum bei der EM? - SPORT1

SPORT1 14.08.2026 • 17:00 Uhr Die Leichtathletik-EM ist bereits in vollem Gange. Nun hofft ein deutscher Hürdenläufer auf eine Goldmedaille. SPORT1 zeigt, wie sie das Rennen im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Deutsche Gold-Hoffnung in Birmingham! Vom 10. bis 16. August werden die Leichtathletik-Europameisterschaften in der englischen Stadt ausgetragen – nun dürfen sich gleich zwei Deutsche Hoffnungen auf ein goldenes Ende machen.

Im Finale über die 400 Meter Hürden ab 21.40 Uhr deutscher Zeit (20.40 Uhr Ortszeit) greifen sowohl der deutsche Rekordhalter über die Distanz, Emil Agyekum, als auch der U23-Europameister Owe Fischer-Breiholz an. Beiden Athleten sicherten sich schon am Mittwoch den Einzug in den Endlauf – ohne komplett auf das Gaspedal drücken zu müssen.

Agyekum lief in der Qualifikation 48.17 Sekunden, als europäische Nummer zwei des laufenden Jahres sind seine Podest-Hoffnungen durchaus vorhanden.

Leichtathletik-EM: So verfolgen Sie die 400 Meter Hürden der Männer LIVE

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Agyekum mit Kampfansage an Warholm

Der dreifache Europameister Karsten Warholm ist der wohl stärkste Kontrahent der deutschen Profis. Agyekum zeigte jedoch schon nach seinem Vorlauf Mut und Zuversicht: „Wir sind nicht hier, um hinter Warholm herzulaufen.“

Der Berliner, der seine persönliche Bestzeit (47.45 Sekunden) im vergangenen Monat in London aufstellte, hat noch Potential nach oben.