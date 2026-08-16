Zeitplan der Leichtathletik-EM heute: Mihambo mit Goldchance und Marathon live im Free-TV und Stream

SPORT1 16.08.2026 • 07:11 Uhr Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham kämpfen zahlreiche Athletinnen und Athleten um Edelmetall. Am Finaltag stehen noch einige Medaillenentscheidungen an. Deutsche Hoffnungen gibt es vor allem im Marathon, Weitsprung und über die 3000 Meter Hindernis. SPORT1 gibt einen Überblick über den Tag.

Finaltag bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Und der Sonntag hält einige Medaillenentscheidungen bereit. Bereits am Morgen starten die Wettkämpfe mit dem Marathon der Frauen und der Männer.

Die weiteren Entscheidungen um Edelmetall stehen dann erst am Sonntagabend an. Im Stabhochsprung, Speerwurf, Weitsprung, über 3000 Meter Hindernis, 1500 Meter und in den 4×400-Meter-Staffeln kämpfen die Athletinnen und Athleten noch um die Medaillen.

SPORT1 gibt einen Überblick zum Zeitplan bei der Europameisterschaft.

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Um 8:30 Uhr startet der Leichtathletik-Tag mit dem Marathon der Frauen. Die Männer gehen dann 40 Minuten später auf die Strecke. Aus deutscher Sicht dürfen sich vor allem Fabienne Königstein, Amanal Petros und Richard Ringer Hoffnungen auf Edelmetall machen. Petros hält den deutschen Rekord über die Marathon- und Halbmarathondistanz und wurde bei der Weltmeisterschaft 2025 Zweiter. Ringer visiert nach der Goldmedaille bei der EM 2022 den nächsten Titel an.

Bevor die Medaillen vergeben werden können, muss aber eine durchaus schwierige Strecke bewältigt werden. Insgesamt 174 Kurven und 700 Höhenmeter werden den Athletinnen und Athleten alles abverlangen.

Leichtathletik-EM: Gibt es den nächsten Titel für Malaika Mihambo?

Am Abend richten sich dann alle Augen auf Malaika Mihambo. In der Qualifikation hat es die 32-Jährige noch richtig spannend gemacht. Nach ihrem ersten Sprung auf 6,37 Meter und einem zweiten ungültigen Versuch hat sie mit ihrem letzten Sprung auf 7,10 Meter das Ticket für das EM-Finale gelöst. Dort nimmt sie nun ihren dritten EM-Titel ins Visier.

Beim Stabhochsprung wird Bo Kanda Lita Baehre den Weltrekordhalter Armand Duplantis ärgern wollen. Der Vize-Europameister von 2022 will erneut die Medaillen angreifen.

In der Mixed-Staffel über 4×100 Meter haben vor allem die Frauen noch etwas gutzumachen. Nachdem das deutsche Quartett im Vorlauf der Frauen-Staffel ausgeschieden war, bietet sich nun die zweite Chance, im Staffelwettbewerb anzugreifen. Bei der EM 2024 wird der Team-Mixed-Wettbewerb erstmals ausgetragen.

Über 3000 Meter Hindernis starten Niklas Buchholz, Karl Bebendorf und Frederik Ruppert. Letzterer ist Ende Mai in Rabat einen neuen Europarekord gelaufen und gilt neben seinem Teamkollegen Bebendorf als Anwärter auf die Medaillen.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Sonntag

Medaillenentscheidungen: