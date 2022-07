Hüftverletzung: 100-m-Olympiasieger Jacobs muss zurückziehen

100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien ist wegen einer Hüftverletzung nicht zum Halbfinale bei der WM in Eugene/Oregon angetreten. Den Verzicht gab der nationale Verband nur kurz vor dem Rennen am Samstagabend bekannt. Demnach laboriert der 27-Jährige an einer Muskelblessur, die er bereits mit in die USA gebracht hatte