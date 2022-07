Hürdenläuferin Krafzik scheitert im WM-Vorlauf

Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik (Sindelfingen) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene bereits im Vorlauf über 400 m Hürden ausgeschieden. Die 27-Jährige kam in ihrem Rennen in 56,24 Sekunden nur auf Platz fünf und verpasste damit die zur direkten Halbfinal-Qualifikation nötige Top-4-Platzierung. Zum Einzug über die Lucky-Loser-Regelung fehlten Krafzik 15 Hundertstel.