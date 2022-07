McLaughlin führt US-Staffel zum Sieg - 14. Felix-Gold

Für McLaughlin war es nach den 400 m Hürden der zweite Titel in Eugene. Felix erhielt Gold, weil sie im Vorlauf eingesetzt wurde. Eigentlich sollte die Mixed-Staffel am Auftakttag, wo sie mit den USA Bronze holte, das letzte Rennen der 36 Jahre alten Rekord-Weltmeisterin Felix gewesen sein. Kurzfristig wurde sie dann aber aber zum Vorlauf am Samstag aus Los Angeles eingeflogen.