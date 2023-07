Leichtathletik: Gina Lückenkemper reagiert auf Drama um Gold-Kollegin

„Immer für dich da, wenn du was brauchst“, schrieb sie Mayer bei Instagram, nachdem diese merklich geknickt auf ihre Muskelerletzung „aus dem Nichts“ an ihre Fans gewandt hatte: „Eine Verletzung gänzlich ohne Vorwarnung zugezogen im Training beendet meine Saison vorzeitig. Ich nehm mir die Zeit meine Gedanken & Emotionen zu sortieren. Wir sehen uns wieder. Wie & wo - das wird sich zeigen.“ Auch diverse andere Kolleginnen und viele Fans munterten sie auf.

Mayer hatte im Training eine Blessur am Biceps femoris erlitten, zu deutsch auch Beinbeuger genannt. Eine wochenlange Pause ist unausweichlich, auch die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Kassel am 8. und 9. Juli gestaltet sich so als unmöglich.