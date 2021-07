Olympia 2021: Sprinterin Lisa Mayer verletzt - keine Teilnahme an Staffel in Tokio

Nun also der nächste Rückschlag zum unpassendsten Moment. „Tokio wäre für mich und mein gesamtes Team der große Lohn und das i-Tüpfelchen gewesen“, schreibt Mayer, die aber auch schon wieder nach vorne blickt. „So muss ich mich weiter gedulden. Ich weiß aber, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind.“ Dennoch: Statt mit ihren Staffelkolleginnen in einigen Tagen von Miyazaki nach Tokio zu fliegen, geht es am Dienstag zurück in die Heimat.