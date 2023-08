Deutsches Duo im Halbfinale bei der WM in Budapest

Der deutsche Meister Abuaku gewann seinen Vorlauf am Sonntag in Budapest in persönlicher Bestzeit von 48,32 Sekunden und ließ dabei unter anderem den US-Amerikaner CJ Allen (48,36), den Viertbesten des Jahres, hinter sich. Agyekum (49,00) kam hinter den direkt Qualifizierten als einer von vier Zeitbesten eine Runde weiter.