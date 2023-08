Leichtathletik: Diskus-Trio um Pudenz im WM-Finale - aber "da muss noch mehr kommen"

Das deutsche Diskus-Trio um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz hat geschlossen das WM-Finale erreicht und damit die Hoffnungen auf eine Medaille genährt. Vize-Europameisterin Pudenz (Potsdam) erreichte am Sonntag in der Qualifikation mit erzielten 62,71 m ebenso wie die EM-Dritte Claudine Vita (Neubrandenburg/64,51) und Shanice Craft (Halle an der Saale/63,42) die Entscheidung am Dienstag.