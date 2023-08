Doppel-Gold im Stabhochsprung: Kennedy und Moon feiern

Wieder Doppel-Gold in der Leichtathletik! Zwei Jahre nach dem legendären gemeinsamen Olympiasieg der Hochspringerin Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim in Tokio haben sich bei der WM in Budapest die Stabhochspringerinnen Nina Kennedy (Australien) und Katie Moon (USA) auf ein Unentschieden und damit zwei Goldmedaillen geeinigt.