Leichtathletik: Ein Jahr nach Lückenkempers Sternstunde - "Ziel, ins Finale zu kommen“

Dass Lückenkemper für ihr großes Ziel eine magische Grenze knacken muss, ist ihr bewusst. „Definitiv unter elf Sekunden“ werde sie benötigen und fügte selbstbewusst hinzu: „Das ist aber auch etwas, was ich mir zutraue und was ich auch für möglich halte.“ Allerdings dürfte sie sich „keine Fehler erlauben“.

Am 17. August 2022 verwandelte Lückenkemper das Münchner Olympiastadion in ein wahres Tollhaus. Bei den European Championships dauerte die Ungewissheit im Ziel nur wenige Augenblicke an, ehe ihr Name als erster auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Der Rest war pure Freude und unbändiger Jubel.