Leichtathletik-WM: Ein bedenklicher Verdacht besorgt die Stars

Leichtathletik-WM: Diskussion um Carbon-Schuhe

"Oh mein Gott": So erlebte Neugebauer den Zehnkampf-Krimi

Und tatsächlich: Die Leichtathletik ist schneller geworden, immer häufiger fallen Weltrekorde. „Es ist der Hammer, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat“, zeigte sich Frank Busemann als ARD -Experte bei der WM in Budapest fasziniert. Die Wettkampfdichte sei sehr hoch, „dann kommt noch das Material hinzu, Carbon-Schuhe tun ihr eigenes“, sagte der 48-Jährige.

Lückenkemper hat Sorgen, kommt aber selbst „sehr gut zurecht“

Mittelstrecken-Ass Robert Farken im Zwiespalt

„Sicherlich ist es nicht schön, wenn dadurch Verletzungen entstehen und erfolgreiche Saisons verhindern, aber das gehört leider zu diesem Prozess irgendwo dazu“, sagte Farken bei SPORT1 . „Ich hatte in diesem Jahr offensichtlich mit diesen Veränderungen zu kämpfen, wobei man dazu sagen muss, dass mein Körper durch die lange Zwangspause im vergangenen Jahr natürlich noch weniger an das Material angepasst und somit anfälliger war.“

Schon im Jahr 2017 startete der amerikanische Sportartikelhersteller Nike die Herstellung dieser neuartigen Schuhen, die mittlerweile von nahezu der gesamten Konkurrenz kopiert wurden. Das ausgetüftelte Konzept: in Kombination mit einem hochreaktiven Schaum soll die integrierte Carbonplatte einen Katapulteffekt erzeugen. So lauten die Vermutungen, dass von den Sprintdistanzen bis zum Marathon überall das Tempo gestiegen ist.

Probleme „vielleicht gravierender als der Vorteil“?

„In Bezug auf den Freizeitläufer konnten wir zeigen, dass bei diesen Technologien eine erhöhte Verletzungshäufigkeit auftritt. Es gibt aber noch keine belastbaren Untersuchungen an Top-Athleten“, erklärte Professor Gert-Peter Brüggemann, der viele Jahre das Institut für Biomechanik und Orthopädie an der Deutschen Sporthochschule in Köln leitete, in einem Interview mit dem ZDF.