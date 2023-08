"Nächstes Jahr unschlagbar sein": Trotzige Worte nach Speerwurf-Blech

Julian Weber hat nach seinem enttäuschenden vierten Platz bei der WM in Budapest den Blick schnell nach vorn gerichtet und ein Versprechen abgegeben. „Nächstes Jahr kommt der Speerwurf zurück. Dann sind wir wieder alle am Start und dann holt der Speerwurf wieder die Medaillen“, sagte der Europameister zum Abschluss der Titelkämpfe in Ungarn.